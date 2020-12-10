شكرا لقرائتكم الأزمة المالية تجبر أيمن يونس على تجاهل وعوده للاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح ايمن يونس عضو لجنة الكرة في نادي الزمالك وعود لبعض لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بتعديل القيمة المالية لعقودهم السنوية وفي مقدمتهم احمد فتوح ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك ان ايمن يونس بدأ يتنصل من وعوده بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي وبدأ في تجاهل الرد علي اتصالات اللاعبين مما ادي لحالة غضب لدي اللاعبين من تهرب يونس من وعوده.

وكان كشف مصدر داخل لجنة الكرة بنادي الزمالك عن السبب الحقيقي وراء تراجع الزمالك عن التعاقد مع امير عادل لاعب دجلة الحالي ، حيث اكد المصدر ان ايمن يونس عضو لجنة الكرة اخبر البرتغالي باتشيكو ان اللاعب لم يخوض اي مباراة منذ ما يزيد عن موسم وهو ما جعل باتشيكو يتمسك باختبار امير عادل في الملعب.

كما اخبر ايمن يونس ، البرتتغالي بان سلوك امير عادل خارج الملعب يحمل علامات استفهام مما جعل باتشيكو غي مهتم بالصفقة كاملة .

واضاف المصدر ان ايمن يونس قام بهذا التصرف عندا في عبد الححليم علي مدير الكرة الذي حصل علي توقيع اللاعب واعلان الصفقة دون ظهور ايمن يونس في اعلان التعاقد مع امير عادل.