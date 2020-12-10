تفاصيل خناقة أيمن يونس وفاروق جعفر في مكتب الوزير

جدة - عمرو شويل حدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك وايمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ ايام ، بسبب رغبة الثنائي في رئاسة اللجنة.

وتحدث ايمن يونس بأسلوب غير لائق عن فاروب جعفر مؤكدا للوزير ان فاروق جعفر لم ينجح مع الفريق الاول عتدما كان رئيسا للجنة الفنية في عهد المجلس للسابق ، رافضا تواجد جعفر في اللجنة سواء رئيسا او عضو ، وهو ما اغضب فاروق جعفر ليدخل الثنائي في مشادة عنيفة انهاها اشرف صبحي بمنح كل منهما رئاسة لجنة من لجان الكرة لارضائهما

ويدرس ايمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك الموافقة علي بيع نجمين من نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير سيولة مالية للنادي.

ويبحث يونس امكانية بيع نجمين من الفريق في ظل العروض التي يتلقاها لاعبي الفريق في مقدمتهم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد ، ويحاول اعضاء لجنة الكرة منع يونس من تنفيذ مخططه حفاظا علي قوام الفريق.