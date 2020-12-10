شكرا لقرائتكم أحمد عيد: أطالب برحيل من فشل سابقا عن الزمالك وهذه رسالتى إلى أصحاب القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة فى الوقت الحالى بقلعة ميت عقبة، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر":"بتمني من الاسماء الي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".

ويشهد نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، صراع كبير على المناصب المختلفة فى لجان النادى الأبيض بعد إيقاف مجلس الزمالك السابق حيث دخل أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك، فى أزمات مع المستشار محمد عطية العضو السابق لإدارة النادى بسبب اختلاف الرؤية.

ورأى عطية، ضرورة تدعيم الفريق بصفقات سوبر بينما كان يونس يميل إلى إبرام عدد من الصفقات التى لم ترضى قبول عطية الذى تقدم باستقالته قبل غلق القيد ولم ينجح يونس فى ضم أي صفقة رغم رحيل عطية.

كما لم يعلن أيمن يونس بصفته رئيسا تنفيذيا للجان عن التشكيل النهائي للجان رغم إعلان قناة الزمالك عن تشكيلها قبل أن يصرح هذا التشكيل ليس نهائيا، ليصب أحمد مصطفى أحد رموز النادى غضبه على الموقف قائلا:"تقدمت باستقالتي إلى الدكتور كمال درويش ولكنه رفض الاستقالة ومعترض ع كثرة عدد اللجان في نادي الزمالك ومندهش من عدم الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجان النهائي".

ويأتى الصراع على "كعكعة" المناصب داخل نادى الزمالك، سبب الإعلان عن الأسماء النهائية فى اللجان المختلفة بشكل رسمى على موقع النادى حتى اللحظة الجارية وهوا ما تسبب فى غضب جماهير الفارس الأبيض التى صبت غضبها فى الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبره عن استيائها من تخبط اللجان على المستوى الإدارى وهوا ما جعل الفريق سيدخل الموسم الجديد بدون صفقات جديدة.

ورغم الترشيحات لأسماء من رموز الزمالك إلا إن أيمن يونس قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادى إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على الأسماء التى ستتولى المناصب المختلفة داخل النادى لتقع جماهير الزمالك فى حيرة من أمرها حول الموقف بعد التصريحات التى أدلى بها أيمن يونس رغم إعلان عدد من الأسماء عبر قناة النادى