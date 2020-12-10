غضب في لجنة الحكماء من محاولات أيمن يونس السيطرة علي قطاع الكرة

جدة - عمرو شويل

سادت حالة من الغضب علي اعضاء لجنة الحكماء في الزمالك بعد محاولات ايمن يونس عضو لجنة الكرة للسيطرة علي قطاع الكرة في نادي الزمالك وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الاول.

وكشف احد اعضاء لجنة الحكماء ان ايمن يونس دائم التواجد في النادي ويحاول السيطرة والتدخل في كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فريدة مما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات ايمن يونس.

وبات هناك صراع كبير يشهده نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة على المناصب المختلفة فى لجان النادى الأبيض بعد إيقاف مجلس الزمالك السابق حيث دخل أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، فى أزمات مع المستشار محمد عطية العضو السابق لإدارة النادى بسبب اختلاف الرؤية حيث يرى عطية ضرورة تدعيم الفريق بصفقات سوبر بينما كان يونس يميلا إلى إبرام عدد من الصفقات التى لم ترضى قبول عطية الذى تقدم باستقالته قبل غلق القيد ولم ينجح يونس فى ضم أي صفقة رغم رحيل عطية.

كما لم يعلن أيمن يونس بصفته رئيسا تنفيذيا للجان عن التشكيل النهائي للجان رغم إعلان قناة الزمالك عن تشكيلها قبل أن يصرح هذا التشكيل ليس نهائيا، ليصب أحمد مصطفى أحد رموز النادى غضبه على الموقف قائلا:"تقدمت باستقالتي إلى الدكتور كمال درويش ولكنه رفض الاستقالة ومعترض ع كثرة عدد اللجان في نادي الزمالك ومندهش من عدم الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجان النهائي".

ويأتى الصراع على "كعكعة" المناصب داخل نادى الزمالك، سبب الإعلان عن الأسماء النهائية فى اللجان المختلفة بشكل رسمى على موقع النادى حتى اللحظة الجارية وهوا ما تسبب فى غضب جماهير الفارس الأبيض التى صبت غضبها فى الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبره عن استيائها من تخبط اللجان على المستوى الإدارى وهوا ما جعل الفريق سيدخل الموسم الجديد بدون صفقات جديدة.

ورغم الترشيحات لأسماء من رموز الزمالك إلا إن أيمن يونس قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادى إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على الأسماء التى ستتولى المناصب المختلفة داخل النادى لتقع جماهير الزمالك فى حيرة من أمرها حول الموقف بعد التصريحات التى أدلى بها أيمن يونس رغم إعلان عدد من الأسماء عبر قناة النادى