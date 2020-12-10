شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يعود للانتصارات بفوز صعب على الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عاد العميد النصراوي للانتصارات بفوز صعب على الفجيرة بنتيجة 3-2، خلال لقاء الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، الذي أقيم على استاد آل مكتوم، مساء الخميس، وذلك بعد أن كان تعادل في الجولة الماضية أمام كلباء بنتيجة 3-3.

سجل أهداف النصر حبيب الفردان «14»، ريان مينديز «43»، ومحمد عايض «48»، وسجل للفجيرة محمد مصطفى «45+1»، وكرستيان صموئيل «73».

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده للنقطة 20، بالمركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 4 بالمركز الـ12.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق حبيب الفردان بعد عرضية أرضية وصلت له من ضياء سبع ليسددها الفردان قوية، تصطدم بمدافع الفجيرة وتسكن مرماه.

وفي الدقيقة 43 أضاف ريان مينديز، الهدف الثاني بعد أن وصلت له الكرة من تيجالي بعد مراوغة لدفاع الفجيرة داخل المنطقة، ليضعها مينديز بيساره في مرمى الفجيرة.

وبعد 3 دقائق قلص الضيوف النتيجة من هدف ولا أروع برأسية عن طريق اللاعب محمد مصطفى، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم العميد 2-1.

وفي الشوط الثاني افتتح النصر التسجيل مبكراً بالدقيقة 48 عن طريق محمد عايض من كرة رأسية، تابعها من زميله ريان مينديز ليضعها قوية في شباك الفجيرة معلناً الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وتمكن الفجيرة من تقليص النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 73 بعد تسجيل اللاعب كرستيان صموئيل لهدف من داخل المنطقة، وقد تم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وألغى الحكم هدفاً للفجيرة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-2.