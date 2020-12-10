شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يخطف نقطة من العين ويتعادل معه سلبياً في أرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تعادل عجمان مع العين سلبياً في اللقاء الذي جري الخميس باستاد هزاع بن زايد، ليتقاسم الطرفان نقاط المباراة التي لم ترتق إلى المستوى المطلوب وغابت عنها الإثارة والمتعة خصوصاً في الشوط الأول، فيما تحسن الأداء في الشوط الثاني من جانب أصحاب الأرض وهاجم بكثافة أملاً في تحقيق الفوز إلا أن تألق حارس البركان عادل الحوسني وإنقاذه أكثر من هدف حرم العين من النصر، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 15 نقطة، فيما حقق «البرتقالي» نقطة غالية ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط، وهي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يفشل فيها العين في التغلب على عجمان بعد الخسارة منه في كأس رئيس الدولة ووداعه البطولة من دور الستة عشر.

بدأت المباراة بمحاولات لعجمان لعله يخطف هدفاً مبكراً حتي يسير المباراة على طريقته، ثم يأتي الرد العيناوي بعد 13 دقيقة عن طريق ضربة ثابتة نفذها بندر الأحبابي وأبعدها حارس البرتقالي علي الحوسني ببراعة.

وفي الدقيقة 23 تعاطفت العارضة مع عجمان من تسديدة لاعب العين خالد البلوشي وأنقذته من أول الأهداف، بعدها شهدت المباراة فاصلاً من «العك الكروي» حتي جاءت الدقيقة 36 عندما أهدر لاعب عجمان عصام سحتيت فرصة هدف محقق عندما تلاعب بدفاع العين وراوغ أكثر من لاعب إلا أنه سدد الكرة عالياً وهو في مواجهة الحارس خالد عيسي، لينتهي الشوط سلبياً.

ومع أول كرة مع انطلاقة الشوط الثاني أبعد مدافع العين ايريك كرة من على خط المرمي منقذاً مرمى فريقه من هدف محقق، بعدها انحصر للعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرميي الطرفين مع وجود رغبة أكبر للعين، وكاد لاعب عجمان أن يحرز أول اهداف المباراة عندما «غمز» الكرة فوق الحارس العيناوي علت العارضة بقليل.

رد عليها ادورادو بعد فترة بتسديدة على الطاير مرت بجوار القائم الأيمن لحارس عجمان، وقبل النهاية بخمس دقائق حافظ علي الحوسني على شباك فريقه بتصديه لكرة صعبة من رأسية ادواردو في أقصى الزاوية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.