شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تلفزيون الخليج 365 صفقة الأهلى البديلة لتعثر سيرينو والسومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولى النادى الأهلى كثفوا من جهودهم للاستقرار على لاعب أجنبى سوبر، يتم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، لتدعيم هجوم الفريق قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن الأورجوبانى سيرينو، نجم صن داونز الجنوب افريقى، هو الخيار الأول لبيتسو موسيمانى المدير، الفنى للأهلى، مشددًا على أن مغالاه ناديه وإمكانية مشاركته فى الأدوار التمهيدية لبطولة دورى ابطال افريقيا، قد تحول دون ضمه.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن هناك بدائل أخرى تم طرحها فى الأيام الأخيرة منها السورى عمر السومه الذى سيصبح لاعبًا حرًا فى الشتاء المقبل، بعد انتهاء عقده مع الأهلى السعودى وكذلك لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى والذى يغالى ناديه أيضًا فى طلباته المادية، فى الوقت الذى يُعد والتر بواليا مهاجم الجونة البديل الرابع الذى حددته ادارة الأهلى لاحتمالية التعاقد معه حال فشل ضم مهاجم اجنبى سوبر من الخارج.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.