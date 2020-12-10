شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 10/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت إدارة الكرة برئاسة أشرف قاسم المشرف علي قطاع الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة قد وعدا لاعبي الفريق بصرف متأخراتهم خلال الأسبوع الجارى، وهو ما سيتم تنفيذه بعد انتعاش خزينة النادي بمبلع الرعاية.

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