شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخرالدين عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية لمنتخب الكبار ، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجارى بمدغشقر ، و المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .وتضم قائمة المنتخب 9 لاعبين و هم كل من محمد عبد الموجود في وزن 6 كجم ، و أحمد على عبد الرحمن وزن 66 ك ، و محمد محى وزن 73ك ، محمد على عبد العال 81ك ، و عبد الرحمن محمد وزن 81 ك ، و حاتم عبد الاخر وزن 90 ك ، و على حازم وزن 90 ك ، بالإضافة إلى رمضان درويش وزن 100 ك ، و أحمد وحيد وزن فوق 100 كجم .

وقرر الاتحاد الأفريقى للجودو إلغاء البطولة الأفريقية لمنتخبات الشباب والناشئين، التى كان مقرر إقامتها ديسمبر الجارى ، بسبب تفشى فيروس كورونا، كما تقرر إلغاء البطولة الأفريقية للكبار فى منافسات الكاتا. وبالتالى ألغيت مشاركة منتخبات المنتخب المصرى الذى كان مقررا مشاركته فى البطولة بمنافسات الشباب والناشئين والكاتا، مع الاكتفاء بالمشاركة بفريق الرجال فقط، خاصة أن البطولة تدخل ضمن الرانك المؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.