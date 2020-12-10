شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس.. "فيلسوف" التحليل فى الاستوديوهات فشل فى إدارة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت جماهير الزمالك فى الفترة الأخيرة، أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالنادى الأبيض، الملقب بـ"فيلسوف التحليل"، وذلك من خلال "هاشتاج" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تحت مسمى "#أيمن_يونس_برا_الزمالك"، وذلك بسبب الفشل فى إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، رغم مطالبة البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، بإبرام صفقات لتدعيم الفريق وهوا صرح به في ضيافة الثنائى خالد الغندور وطارق يحيى، لتغضب جماهير الفارس الأبيض عما تقوم به لجنة الكرة التي انشغلت في تقسيم المناصب دون تحقيق شئ ملموس فى إدارة الكرة بالنادى.

كما لم تنجح لجنة الكرة بنادى الزمالك فى صرف المستحقات الخاصة باللاعبين فى الأيام الماضية مثلما حصلوا على وعدا من لجنة الكرة التى يرأسها أيمن يونس الذى وعد اللاعبين إن جميع الملفات سيتم حلها إلا إنهم لم يتسلموا مستحقاتهم فى الموعد المحدد طوال الأيام الماضية، ليفتح ذلك الملف الباب أمام الأمور التى تعثرت فيها لجنة الكرة بنادى الزمالك منذ توليها المهمة بقيادة أيمن يونس.

وتعثرت لجنة الكرة بنادى الزمالك، فى النجاح فى أولى الملفات الإدارية فى قيادة الفريق الأبيض حيث لم يتم قيد المغربى حميد أحداد فى قائمة الفريق الأفريقية، لتأخر وصول بطاقته الدولية ليهدر الأبيض على نفسه فرصة التسلح باللاعب المغربى فى دورى أبطال إفريقيا وسيضطر الأبيض إلى انتظار لفترة القيد المقبلة من أجل قيد اللاعب فى البطولة الأفريقية.

كما فشلت لجنة الكرة بنادى الزمالك فى إبرام أية صفقات لتدعيم النادى الأبيض، حيث اكتفى النادى بصفقة وحيدة فى فترة الانتقالات وهي صفقة التونسى حمزة المثلوثى والتى استقدمها مجلس الزمالك السابق ولم تنجح لجنة الكرة فى ضم أية صفقات رغم إعلان البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، لحاجة الفريق إلى مجموعة من الصفقات.