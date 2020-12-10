شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تفشل فى إحتواء أزمات الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء تسيطر علي لاعبي الزمالك بسبب عدم قدرة اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في احتواء ازمات الفريق وحلها قبل اتطللاق الموسم الجديد.وفشلت اللجنة في صرل مستحقات اللاعبين الممتأخرة من الموسم الماضي، وكذلك مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد ، بخلاف رفض اكثر من لاعب التجديد في ظل وجود اللجنة الحالية لعدم ثقتهم في قدرتهم علي فرض الاستقرار المالي للفريق.

وكانت حدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك وأيمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ ايام ، بسبب رغبة الثنائي في رئاسة اللجنة.

وتحدث أيمن يونس بأسلوب غير لائق عن فاروق جعفر، مؤكدا للوزير أن فاروق جعفر لم ينجح مع الفريق الاول عتدما كان رئيسا للجنة الفنية في عهد المجلس للسابق ، رافضا تواجد جعفر في اللجنة سواء رئيسا او عضو ، وهو ما أغضب فاروق جعفر ليدخل الثنائي في مشادة عنيفة انهاها أشرف صبحي بمنح كل منهما رئاسة لجنة من لجان الكرة لارضائهما.