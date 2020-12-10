شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى : جمهور الزمالك يدفع ثمن تخبط إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرب طارق يحيى نجم الزمالك السابق، من الأحداث التي يشهدها نادى الزمالك كل يوم من خلافات واستقالات وإعلان عن صفقات والتراجع عنها، وقال طارق يحيى خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "مش قادر أفهم إيه اللى بيحصل في الزمالك، تراجع عن الصفقات بعد موافقة باتشيكو واللاعيبه مضت على العقود وفى الآخر نرجع عنها، واتفقت مع فرجانى ساسى على التجديد وحددت معاد موعد وفى الآخر نأجل الاجتماع".

وأضاف طارق يحيى: "كل يوم خناقات وتصريحات واستقالات وتخبط مش عارف فيه ايه، وجمهور الزمالك هو اللى بيدفع الثمن في الآخر وليه يسمع هذه الأخبار كل يوم، ولازم عندما تتكلم لازم تحترم عقولهم وأنا أسف مش لاقى تعليق غير اللى بقوله والله يكون في عون الجماهير".

وتابع طارق يحيى: "مش عارف إيه لزمت بيان اللجنة المؤقتة للزمالك وأنت عندك الدورى بعد بكرة، فلازم يكون فيه حكمة في الإدارة، المفروض كنت أجلت هذا البيان وأنت عندك ماتش مهم في بداية الدورى".

وأوضح طارق يحيى: "اللى مش قادر يدير نادى الزمالك يمشى، وأنا بقول كدة في قناة الزمالك وشغال في الزمالك، ولو مفيش اتفاق بينكم سيبوا الإدارة وامشوا ولازم يكون فيه تكاتف هذه الأيام مش كل يوم نسمع حاجة وعكسها".

وأضاف: اللجنة المؤقتة الحالية عملت صفقتين وفشلوا وإيه الصفقتين معمولين وخلاص متأشرين يعنى إيه الجول فاضى سجل بقى، مش عارف ليه نرجع فيهم وباتشيكو موافق".