شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك المؤقتة تفشل فى 3 ملفات بعد تولى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثرت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، فى 3 ملفات فى بداية فترة عملها بقلعة ميت عقبة بعد التكليف بالمهمة بشكل رسمى خلال الأيام الماضية من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجاء على رأس تلك الملفات متمثلة فى إقناع عضو مجلس اللجنة المستشار محمد عطية بالبقاء فى منصبه بعد خلافه مع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس حول طريقة إدارة ملفات كرة القدم بالنادى ونستعرض فى التقرير التالى الملفات التى فشلت فيها اللجنة المؤقتة التى تدير قلعة ميت عقبة.

فشل فى نيل ثقة جماهير الزمالك

فشلت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، فى نيل ثقة جماهير الفريق حيث وصفت الجماهير البيضاء قرارات اللجنة بالتخبط بسبب الأحداث التى شهدتها قلعة ميت عقبة فى الفترة الأخيرة، حيث لم يستطيع النادى منذ قدوم اللجنة فى إبرام صفقة وحيدة لتدعيم عناصر الفريق قبل منافسات الموسم الجديد وهوا ما تسبب فى غضب كبير من جانب جماهير نادى الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

فشل فى إثناء المستشار عطية عن استقالته

كما فشلت اللجنة المؤقتة للزمالك فى إثناء المستشار محمد عطية، عضو اللجنة، عن استقالته التى تقدم بها بعد أيام من تفاؤل الجماهير البيضاء بالمستشار عطية لكونه زملكاوى ويرغب فى إفادة النادى والذى قال عقب استقالته:"الحمد لله قبل كل شئ وبعد كل شئ ... أشكر كل من ظن فى الخير وأسامح فى الدنيا كل من أساء، أعود لمكانى الطبيعى مُشجعاً لنادى الزمالك العظيم، أعتذر لكل من ظن أنى خذلته ولكن الله شاهد أنى بقيت على العهد وفياً لنادى الزمالك الوطن الذى لا يُخان، عاش الزمالك فوق كل أرض وتحت أى سماء".

تعثر فى الفصل فى خلافات لجنة الكرة بالزمالك

كما تعثرت اللجنة المؤقتة فى الفصل فى خلافات لجان الكرة عقب رحيل المستشار عطية، حيث اضطر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للاجتماع بكل اللجان بشكل دورى من أجل التأكيد حول اختصاص كل لجنة.