حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10/12/2020

فنادق بطولة العالم لكرة اليد لأفراد الحدث تجنبا لانتشار كورونا

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، عن إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاقة الدورى الممتاز يفتقد سموحة جهود لاعبه أحمد الرفاعى لمدة شهر تقريباً بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مواجهة الضبعة الودية، حيث يعانى اللاعب من التواء شديد فى الركبة يحتاج إلى 30 يوماً للعلاج والتأهيل حتى يكون قادراً على العودة للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى .

أستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بالدورى ، حيث سيدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني واحمد فتوح ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.