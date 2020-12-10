شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وشماريخ فى حفل خطوبة شدوى عصام الحضرى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من الخطوبة، التى أقيمت مساء اليوم الخميس، بخطبتها فى حفل صغير بفيلا السد العالى فى أكتوبر، وسط حضور عدد من أهل وأصدقاء العروسين.





ومن المقرر أن يقيم الحضرى، حفلا كبيرا للاحتفال بخطبة ابنته شدوى فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، حيث يتم بدء التجهيز الحفل من الآن.

وكان عصام الحضرى أكد إنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطوبة ابنته والاطمئنان على حالة والدته الصحية، حيث كان أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفنى للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلى تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان على حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمى وتولى المهمة.



