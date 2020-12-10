شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على الدفع بصلاح محسن لقيادة هجوم الفريق خلال مواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها الأحد المقبل فى افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدورى العام، بعد مفاضلة بينه وبين أحمد ريان إلا أن عودة الأخير من فترة غياب طويلة بعد اصابته بفيروس كورونا أضعفت أسهمه في المشاركة أساسياً خلال مواجهة الفريق الفيومي.

وقرر الجهاز الفنى عودة الثنائي صلاح محسن وأحمد ريان من الإعارة بعد تألقهما اللافت مع الفرق التى تم إعارتهما لها وهي سموحة والجونة. ويغيب مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي عن مواجهة الفريق الفيومي لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها منذ فترة، ولكنه تحامل على نفسه بسبب ضغط وأهمية المباريات في المرحلة الماضية.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز واستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات، ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

ويظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام، وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.