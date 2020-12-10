أيمن يونس يتفق على ملابس فرق الزمالك دون علم لجنة البكرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر داخل الزمالك عن قيام ايمن يونس بالتفاوض مع شركات ملابس لتوفير ملابس للفرق الرياضية دون علم اللجنة المؤقتة لتي تدير الزمالك برئاسة المستشار احمد البكري وهو نا اغضب بعض اعضاء اللجنة.

وتحدث يونس مع شركة المانية كبري للملابس الرياضية ولكن المفاوضات فشلت سريعأ بسبب الطلبات التي طلبها ايمن يونس ، فيما دخل يونس في مفاوضات مع شركة دنماركية عن طريق مكتبها في دبي ، الا ان الشركة الدنماركية طلبت الحصول علي ما يقرب من ٥ مليون جنيه في الموسم كحد ادني لتوريد ملابس للزمالك.

سادت حالة من الغضب علي أعضاء لجنة الحكماء في الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة، السيطرة علي قطاع الكرة في نادي الزمالك وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء، أيمن يونس دائم التواجد في النادي ويحاول السيطرة والتدخل في كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فريدة مما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات ايمن يونس.