بالفيديو.. النني يسجل هدفًا رائعًا مع أرسنال بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سجل محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك دوندالك الأيرلندي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتسلم النني الكرة في الدقيقة 18 بالقرب من منطقة الجزاء؛ ليسدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية العلوية اليسرى للحارس ليضيف الهدف الثاني للجانرز.

ويعد ذلك الهدف هو الأول للنني مع أرسنال منذ 3 سنوات، حيث يرجع الهدف الأخير له مع الجانرز لتاريخ 7 ديسمبر 2017.

وضمن أرسنال التأهل لدور الـ32 الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 15 نقطة، فيما يقبع دوندالك في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارة كافة مبارياته.

ويعد ذلك الهدف هو الثالث للنني في مسيرته مع أرسنال، حيث سبق وأن سجل هدفًا في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، وكذلك سجل هدفًا في شباك باتي بوريسوف في موسم 2017-2018 ببطولة الدوري الأوروبي.