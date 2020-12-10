النني يُشارك في تأهل آرسنال بالعلامة الكاملة في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- مصطفى الجريتلي:

تأهل نادي آرسنال الإنجليزي إلى دور الـ 32 الثاني من الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على نظيره دوندالك برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ختام دور المجموعات.

ووضع إدواردو نيكيتاه آرسنال في المقدمة بهدف في الدقيقة 12 قبل أن يضيف محمد النني الهدف الثاني في الدقيقة 18 قبل أن يقلص جوردن فلويس النتيجة في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني عزز جوزيف ويلوك تقدم آرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 67 ثم أضاف بالوغون الهدف الرابع في الدقيقة 80 ثم قلص شون هور النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 85.

وبفوز آرسنال على دوندالك رفع رصيده إلى النقطة 18 في صدرة مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يتذيل دوندالك المجموعة بدون أي نقطة.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة

انطلقت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح أسطورة الكرة الإيطالي دي روسي الذي توفي صباح اليوم الخميس.

وتقدم آرسنال سريعاً عن طريق لاعبه إدوار نيكيتاه الذي استغل خطأ دفاع دوندالك في الدقيقة 12:

الدقيقة 18: النني يُسجل الهدف الثاني من تسديدة رائعة في مرمى دوندالك .

الدقيقة 22: قلص جوردن فلوريس النتيجة لصالح فريقه دوندالك بهدف أول.

وصلنا للدقيقة 30 ولازال آرسنال متقدم بهدفين مقابل هدف.

الدقيقة 45 وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي آرسنال.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 62 شهدت خروج النني ومشاركة سيبايوس.

الدقيقة 67: عزز جوزيف ويلوك تقدم آرسنال بهدف ثالث في مرمى دوندالك.

الدقيقة 80: فولارين بالوغون أضاف الهدف الرابع لآرسنال.

وقبل نهاية الشوط الثاني بـ 5 دقائق وبالتحديد الدقيقة 85 قلص شون هور النتيجة لفريق دوندالك بهدف ثاني.

وصلنا للدقيقة 90 ويتقدم آرسنال برباعية مقابل هدفين.

الحكم يعلن 5 دقائق كوقت بدل من ضائع.

الدقيقة 90+1: الحكم يلغي هدفاً لآرسنال بداع التسلل.