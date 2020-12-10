يخطط مانشستر يونايتد لعرض الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل.
وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر، الصيف المقبل، لكن تقارير إنجليزية زعمت في وقت سابق، أن النادي فعل بند التمديد لموسم آخر.
لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت اليوم الخميس إن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء الدولي الفرنسي، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير/كانون ثان المقبل.
كما يعتزم مسؤولو الشياطين الحمر، خفض مطالبهم المالية للاستغناء عن بوجبا، حيث سيوافقون على بيعه نظير 55 مليون يورو فقط، بعدما كانوا يطالبون بنحو 100 مليون في أوقات سابقة.
وكان مينو رايولا، وكيل لاعب وسط يوفنتوس السابق، قد هاجم يونايتد مؤخرًا، وأكد رغبة موكله في الرحيل.
يذكر أن يوفنتوس وريال مدريد، يعدان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بوجبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعرض بوجبا للبيع في يناير ثمن بخس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.