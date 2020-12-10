شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند "قناص بروسيا دورتموند" يتصدر قائمة الأعلى أجرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، قائمة أعلى ارتفاع في القيمة السوقية خلال نوفمبر الماضي. وارتفعت قيمة هالاند في الفترة بين 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، بنحو 35.3 مليون يورو لتبلغ 155.6 مليون يورو، أي ما يقرب من الثلث عما كان عليه في أكتوبرالماضي.

وجاء البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثاني بزيادة شهرية بقيمة 19.9 مليون يورو، لتصل قيمته إلى 140.2 مليون يورو. وارتفعت قيمة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول، بنحو 16.5 مليون يورو لتصل قيمته إلى 84 مليون يورو. واحتل المركز الرابع، فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الذي ارتفعت قيمته بنحو 15 مليون يورو إلى 85.3 مليون يورو. وحل زميله في السيتي، روبن دياز في المركز الخامس بزيادة 14.8 مليون يورو، إلى 95.5 مليون يورو.