شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الدورى ينطلق غدا وسط حصار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، الجمعة، النسخة الجديدة للدورى الممتاز لموسم 2020-2021، وسط مخاوف من الإلغاء بسبب جائحة كورونا، وتسابقت أندية الدورى نحو تدعيم صفوفها بصفقات متميزة من أجل المنافسة على المربع الذهبى، بينما تتجه الأنظار نحو الدرع من جانب الثلاثى المرشح للقب «الأهلى والزمالك وبيراميدز».

تقام البطولة بنظام دورة من دورين، ويتأهل البطل والوصيف إلى دورى أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وأحيانًا الرابع إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويهبط آخر ثلاثة فرق فى ترتيب الدورى إلى دورى الدرجة الثانية، فيما يتأهل متصدرو المجموعات فى دورى الدرجة الثانية إلى الدورى الممتاز.

يضم السجل الذهبى للهدافين التاريخيين للدورى نجوما كبارا، يتقدمهم حسن الشاذلى برصيد 187 وحسام حسن 167 ومصطفى 123 والسيد الضظوى 112 ومحمود الخطيب 107.

وتأهل للنسخة الجديد ثلاثة أندية هى: سيراميكا وغزل المحلة والبنك الأهلى، بينما هبط للقسم الثانى أندية طنطا ونادى مصر وحرس الحدود. ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقبا، يليه الزمالك بـ12 لقبا، ثم الإسماعيلى بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبى والمقاولون العرب بلقب وحيد.

وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق الاشتراطات الجديدة للبطولة، حيث تقرر أن تخوض الفرق مبارياته كل 3 أيام، كما أن نهاية الدورى فى منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذى سيخوض مباراة خارجيا، سواء إفريقيا أو عربيا، سيخوض مباراة بالدورى قبل 3 أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و4 أيام إذا كان خارج مصر.

وستقام المباريات دون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبى فى فترة الأولمبياد، وإذا أُلغى بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدورى بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين، كما أن التغييرات فى الدورى مستمرة: 5 تغييرات فى 3 أوقات خلال اللقاء، وسيتواجد 9 لاعبين بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وتم تعديل لائحة الغرامات فى الموسم الجديد: أى لاعب طُبقت عليه غرامة، أمامه أسبوعان للسداد، وفى حال لم يسدد ستكون الغرامة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وإذا كان اللاعب موقوفا من الأساس ستكون أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف، وفى اللائحة الجديدة بند أنه حال إصابة أكثر من 16 لاعبا بالقائمة ستؤجل المباراة، غير ذلك ستُلعب المواجهة دون مشاكل، وفى حال التأجيل بسبب إصابة أكثر من 16 لاعبا ستتم معاقبة الفريق لأنه الأمر إهمال طبى جسيم وفقا للجنة الطبية باتحاد الكرة.

على صعيد متصل، تفتتح مباريات الموسم الجديد بالدورى بمواجهة تجمع إنبى مع أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب بتروسبورت، وأبرم الفريق البترولى تسع صفقات خلال الانتقالات، بينما يأمل أسوان فى بداية قوية بالدورى لتجنب تكرار ما حدث فى الموسم الماضى بعدما انتظر حتى نهاية المسابقة لضمان البقاء.

وفى مباراة أخرى، يستضيف طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، واستطاع الطلائع أن يلفت الأنظار بعرض قوى أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر الذى توج بلقبه الأهلى، وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات، بينما يرفع الجونة الذى يقوده رضا شحاتة شعار التحدى أمام الطلائع لرغبته فى تحقيق الفوز.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع الإنتاج الحربى مع سيراميكا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة فى السابعة والنصف مساء على ملعب السلام.

وكثف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج، جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى، كما طلب من الصفقات الجديدة بذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، بينما يأمل محمد يوسف الذى تولى تدريب سيراميكا فى تجاوز الاختبار الأول، خاصة أنه تسلم فريقا جديدا بعدما تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين.