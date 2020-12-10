شكرا لقرائتكم خبر عن إنيستا يقود فريقه فيسيل كوبي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه 7-6 بركلات الترجيح على سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي اليوم الخميس، في دور الثمانية للمسابقة القارية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الياباني وبادر سوون سامسونج بلووينجز بالتسجيل مبكرا عن طريق بارك سانج هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الفريق الكوري الجنوبي للعب بـ10 لاعبين عقب طرد مدافعه كيم تاي هوان في الدقيقة 38.

واستغل فيسيل كوبي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كيوجو فوروهاشي هدف التعادل في الدقيقة 40، ليستمر التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين، وتحسم ركلات الترجيح الموقف بينهما في النهاية. وضرب فيسيل كوبي موعدا في الدور قبل النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تغلب 2-صفر على بكين جوان الصيني بدور الثمانية في وقت سابق اليوم.