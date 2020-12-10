شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح صانع التاريخ الحديث لـ«الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال محمد صلاح، النجم المصرى، لاعب ليفربول، إشادة واسعة من الصحف الإنجليزية عقب تحطيمه الأرقام القياسية لأساطير «الريدز» فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وسجل «مو» هدفًا فى شباك ميتيلاند بعد مرور 55 ثانية فقط، هو الأسرع فى تاريخ الريدز بدورى الأبطال، خلال اللقاء الذى أقيم مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أوروبا، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانى إن محمد صلاح سجل رقما قياسيا جديدا لليفربول، مساء أمس الأول، فى شباك ميتيلاند بعد مرور 55 ثانية فقط، حيث أصبح المصرى أفضل هداف للنادى على الإطلاق فى دورى أبطال أوروبا. وأضاف التقرير: «سجل صلاح فى غضون 55 ثانية فى شباك ميتيلاند ليرفع رصيده من الأهداف فى هذه المسابقة الأوروبية إلى 22 هدفًا، متخطيًا أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد صاحب الـ21 هدفا فى الشامبيونزليج». وأشار التقرير إلى أن صلاح حقق هذا السجل بعد 39 مباراة فقط، ولكن جيرارد وصل لذلك بعد 73 مباراة فى دورى الأبطال. وأكد التقرير أن هدف صلاح فى شباك ميتيلاند يعد أسرع هدف يسجله ليفربول على الإطلاق فى دورى أبطال أوروبا، ويأتى ساديو مانى فى الترتيب الثالث برصيد 17 هدفا، بينما يستقر روبرتو فيرمينو فى المركز الرابع برصيد 15 هدفا.

وحطم صلاح الرقم القائم منذ عام 2005 باسم المهاجم الفرنسى سيناما بونجول ضد ريال بيتيس الذى سجله بعد 86 ثانية، علمًا بأن أسرع هدف فى دورى أبطال أوروبا مسجل باسم روى ماكاى فى 2007، بعد 10 ثوان ضد ريال مدريد. وقال موقع «ميرور» البريطانى إن محمد صلاح أصبح صانع التاريخ الحديث والقديم فى ليفربول، خاصة بعد تخطيه الرقم القياسى المسجل باسم الأسطورة الإنجليزية جيرارد. وأشار موقع صحيفة «ذا صن» البريطانى إلى حدث تاريخى خلال هذا اللقاء، حيث أصبح المدافع الفرنسى بيلى كوميديو أصغر لاعب فى ليفربول يشارك فى دورى أبطال أوروبا أو كأس أوروبا، بينما كشف لاعب خط الوسط لايتون كلاركسون، البالغ من العمر 19 عاما، والذى ظهر لأول مرة بقوة فى بطولة أوروبا، أنه يعتبر ألكسندر أرنولد أحد رؤساء الفريق القدامى. ووفقا لموقع «ليفربول»، قال يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول: »محمد صلاح محطم الأرقام القياسية دائما، فهو لاعب من طراز فريد، سيرهق القادمين لكتيبة ليفربول الذين يحاولون تسجيل أرقام جديدة تحسب لهم». أضاف كلوب: «أحببت الشوط الأول لكن فى الشوط الثانى لم نلعب كرة القدم بعد». ودخل فريق ميتيلاند التاريخ فى مشاركته الأولى بدورى الأبطال، حيث أصبح أول فريق فى تاريخ مرحلة المجموعات بالمسابقة يستقبل هدفًا خلال أول دقيقة من زمن المباراة فى مناسبتين أو أكثر بعد مباراة اليوم، حيث سبق أن استقبل الهدف الافتتاحى فى أول دقيقة من أياكس أمستردام فى مباراة الفريقين فى نوفمبر الماضى.

ويعنى تعادل ليفربول وميتيلاند تصدر الفريق الإنجليزى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، مع احتلال أتالانتا المركز الثانى فى التصفيات بعد فوزه على أياكس.