شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر فى السويس استعداداً لـ«المقاولون».. واللاعبون يذبحون عجلاً لفك النحس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاودت الآلام محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق الكروى لنادى الزمالك، ما دفع الجهاز الطبى، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لتأجيل مشاركته فى العودة للتدريبات الجماعية، والاكتفاء بأدائه برنامجاً تأهيلياً مكثفاً فى صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادى، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

وفقاً للفحوصات الطبية التى أجراها عبد الشافى، فإنه سيعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد خمسة عشر يوماً، وسيكون جاهزاً بعدها للمشاركة والالتحامات القوية، سواء فى التدريبات، أو المباريات. وغاب عبد الشافى عن الفريق طوال الفترة المنقضية، بسبب إجراء جراحة فى عظمة الترقوة، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الأهلى بالدورى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يؤدى فيه الفريق مرانه الرئيسى، ظهر اليوم الجمعة، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بميت عقبة، ويعلن بعدها البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، أسماء اللاعبين، الذين سيخوضون مواجهة المقاولون، فى الدورى، ليتوجهوا بعدها إلى السويس، للمبيت بها استعداداً للمواجهة. وحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأول، فى حضور عبدالحليم على، مدير الكرة، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز فى أول مباراة لهم بالدورى، والتأكيد على أن ما حدث للزمالك، خلال الفترة الأخيرة، لا يعدو كونه كبوة طارئة، وأن الزمالك لايزال قادراً على المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها.

فيما قام لاعبو الفريق بذبح عجل، قبل مران أمس الأول، وتوزيعه على عمال النادى، سعياً منهم لإنهاء حالة عدم التوفيق التى لازمت الفريق خلال الفترة الأخيرة،.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد أسامة أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.