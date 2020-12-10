شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يقود وسط الريال خلال معركة السبت أمام أتلتيكو مدريد في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كانت مشاركة لاعب الوسط الأوروجواياني فيدي فالفيردي، هي أحدث المستجدات في مران ريال مدريد الذي عاد اليوم للتدريبات بعد الانتصار الأربعاء على بوروسيا مونشنجلادباخ في ختام جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وبعد الفوز بهدفين على الفريق الألماني، والحصول على بطاقة العبور لثمن نهائي التشامبيونزليج متصدرا للمجموعة الثانية، بدأ الملكي استعداداته لديربي العاصمة الإسبانية المقرر يوم السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الـ13 من الليجا.

وفي التدريبات التي عاد إليها فالفيردي بعد تعافيه من الإصابة، أراح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس أساسيا، ومن بينهم مواطنه كريم بنزيما الذي سجل ثنائية الريال، حيث قام بتمرينات خفيفة مع باقي زملائه في التشكيلة التي لعبت أمام مونشنجلاباخ.