شكرا لقرائتكم خبر عن جناح برشلونة ينافس على جائزة أفضل لاعب أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس الظهير الأيمن بفريق برشلونة، سيرجينو دست، على جائزة أفضل لاعب أمريكي لعام 2020، وهي جائزة يمنحها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بجانب 5 لاعبين آخرين، هم: لاعبا الوسط تايلور آدامز، لاعب فريق أر بي ليبزيج، وويستون ماكيني، لاعب فريق يوفنتوس، والمهاجمون جوردان موريس، لاعب فريق سياتل ساوندرز، وكريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي، وجياسي زارديس، لاعب فريق كولومبوس كرو الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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