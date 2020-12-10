شكرا لقرائتكم رئيس الوطنية للإعلام فى احتفالية "لا للتعصب": كارت أحمر لمن يخرج عن النص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مبادرة لا للتعصب تجمع تعاون جميع الجهات والأطراف لمواجهة كل ما هو سلبى والتصدى لكل من يخرج عن النص. وأضاف زين خلال احتفالية مؤسسة الأهرام لمبادرة لا للتعصب" "اننا نريد أن نمنح كارت أحمر لكل من يخرج عن النص، فمصر التى نريدها خالية من التعصب ومثلما نرى الحكم فى المباريات يشهر كارت أحمر لمن يخالف القوانين ولا يلتفت لمن حوله فلنفعل مثله فى الحياة ".

ومن جانبه، قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام إن مبادرة لا للتعصب ستشمل كل المجالات وتم إقامة الاحتفالية اليوم قبل ساعات من انطلاق مباريات الدوري المصرى لانه ينتشر بصورة اكثر فى المباريات الرياضية ، وكان اطلاق مبادرة لا للتعصب قبل نهائي دورى الابطال كان قرار صائب وهو ما رأيناه فى المباراة بأن مصر هى التى فازت فى النهاية بالبطولة الافريقية.

وتنظم مؤسسة الاهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" بمناسبة بدأ انطلاق الدورى العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين فى مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.