شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تغرم حمدالله والاتفاق 30 ألف ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر 20 ألف ريال، وأوضحت أن القرار يأتي لعدم قيام اللاعب بالمقابلة الإعلامية بعد مباراة النصر والاتفاق في الجولة الدورية السابعة حسب بروتوكول رابطة دوري المحترفين السعودي.

وغرمت اللجنة نادي الاتفاق 10 آلاف ريال لتأخره في الدخول إلى أرض ملعب المباراة.

على صعيد آخر ‏ألزمت لجنة الكفاءة المالية إداراة الأندية المحترفة بتزويد اللجنة بنسخة من كل عقد يتم توقيعه مع اللاعبين والمدربين بصيغة جديدة أو تجديد عقد، ويشمل ذلك جميع مميزات العقد الإضافية، كما طالبت في خطاب عاجل الأندية برفع ميزانياتها التقديرية عن كل عام بتاريخ 1 يوليو/ تموز من كل عام تشمل الإيرادات والمصروفات واشترطت عدم تجاوز الإيرادات في مصروفاتها.

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