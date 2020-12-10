شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك أبوظبي» تختتم سباق زايد الافتراضي للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثالثة من «سباق زايد» للدراجات الهوائية افتراضياً، حيث استقطب هذا السباق أكثر من 450 مشاركاً من جميع أنحاء العالم لإتمام تحدي الجولات التي يبلغ طولها 49 كم و102 كم بمجموع إجمالي وصل إلى أكثر من 25 ألف كم، وقد انضم للفعالية المجتمعية المجانية مشاركون من 46 دولة.

وقد تم إطلاق النسخة الأولى من الفعالية في إطار مبادرة الجامعة للاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ونجح 100 من المشاركين في إكمال 102 كم، احتفاءً بمرور 102 عام على ولادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بينما تمكن 20 من قطع مسافة 49 كم، احتفاءً بالذكرى الـ49 لتأسيس دولة الإمارات، وتمكن باقي المشاركين من إكمال جولة الاشتراك العامة.

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