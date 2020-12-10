شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير ليفربول يشيدون بجمهور الفريق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أساطير نادي ليفربول لكرة القدم، بجمهور المشجعين في دبي وكافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يحتفل النادي بعقد اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقة مع المشجعين في الدولة.

ويحتفل الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالذكرى السنوية الأولى للشراكة مع Seventy8 Sports التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك بالإعلان عن اتفاقية تجمع بين الطرفين على المدى الطويل.

وتمتلك شركة Seventy8 Sports خبرة في مجال التذكارات الرياضية الفاخرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشجعين، مع مجموعة فريدة من القطع الموثقة والمتاحة للشراء، وسيساعد تمديد الشراكة في زيادة عدد الفعاليات والأنشطة المحلية، وتوفر البضائع وترسيخ الروابط بين دبي وليفربول في السنوات المقبلة.

وأكد نجوم النادي السابقون، ومن ضمنهم الأسطورة جون بارنز، أن المشجعين في دبي والشرق الأوسط يحظون بأهمية متزايدة بالنسبة للنادي؛ حيث يقول: «أود في البداية أن أتمنى لجميع مشجعي نادي ليفربول في دبي، ذكرى سنوية سعيدة للغاية، وللفريق الذي عمل بجد طوال عام صعب لتحقيق النجاح».

وأضاف: «يتطلب الأمر مجهوداً رائعاً لتحقيق إنجاز بهذا الحجم وأنا متأكد من أن الجميع فخور بكونهم جزءاً من هذه العائلة».

وتابع: «جلب هذا العام الكثير من المشجعين الجدد لنادي ليفربول في دبي، وأنا أعلم أن نادي المشجعين يتمتع بمكانة مهمة، ويحمل روح الأنفيلد طوال الوقت».

كما أشاد لاعب خط وسط ليفربول السابق، جيسون ماكاتير، بمشجعي النادي في الإمارات: «أنا محظوظ بما يكفي لزيارتنا لدبي في مناسبات عدة مع أساطير الجولف وليفربول. وباعتباري من مشجعي النادي منذ طفولتي، فأنا أعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لهؤلاء المعجبين، لذلك تشرفت بارتداء القميص الأحمر».

وقال: «أود أن أتمنى ذكرى سنوية سعيدة لمشجعي الفريق في دبي، وأن تصل هذه الشراكة إلى مستوى نجاح فريقنا الفائز باللقب. نتطلع إلى زيارة دبي قريباً للتواصل مع المشجعين من عشاق نادي ليفربول».

وأضاف باري فينيسون، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع النادي: «بعد أن أمضيت ست سنوات رائعة في النادي وفزت بلقبين وكأس الاتحاد الإنجليزي، أشارك المشجعين شغفهم بناديهم».

وتابع: «أود أن أهنئ فريق المشجعين في دبي بالذكرى السنوية، وأشيد بهم شخصياً على عملهم الجاد في إدارة هذه الشراكة الرسمية التي تقدم الدعم للنادي، تماماً مثل نادينا، أتمنى لهم كل النجاح في المواسم القادمة وأنا متأكد من أنها ستنتقل إلى مستويات أعلى».

وقال كريج مكلفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Seventy8 Sports: «ستوفر هذه الشراكة المستمرة مع نادي ليفربول، أحد أشهر أندية كرة القدم وأكثرها نجاحاً في العالم، للمشجعين في الإمارات، فرصة الاقتراب من النادي الذي يحبونه، لقد شهد العام الأول من الشراكة نجاحاً باهراً، مع افتتاح أول متجر للنادي في الإمارات».