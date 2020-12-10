شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مبادرة لا للتعصب تهدف إلى نشر الوعى والتسامح والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب كرم جبر رئيس الهيئة العامة للاعلام ان التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و مختلف المؤسسات الآخرى سواء الصحافة والاعلام يشجع على تبنى الكثير من المبادرات الأخرى لنشر الوعي والتسامح والمحبة . وأضاف كرم جبر خلال الاحتفالية التى تقيمها مؤسسة الاهرام لمبادرة لا للتعصب ان الهدف ترشيد الخطاب الاعلام لتوجيه السوشيال ميديا والتفاعل معها خاصة وان المبادرة انتشرت فى كل مكان وتستهدف الشباب بشكل اكبر .

وتنظم مؤسسة الأهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" بمناسبة بدأ انطلاق الدورى العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين فى مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

فيما قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مبادرة لا للتعصب تجمع تعاون جميع الجهات والأطراف لمواجهة كل ما هو سلبى والتصدى لكل من يخرج عن النص. وأضاف زين خلال احتفالية مؤسسة الأهرام لمبادرة لا للتعصب" "اننا نريد أن نمنح كارت أحمر لكل من يخرج عن النص، فمصر التى نريدها خالية من التعصب ومثلما نرى الحكم فى المباريات يشهر كارت أحمر لمن يخالف القوانين ولا يلتفت لمن حوله فلنفعل مثله فى الحياة ".

ومن جانبه، قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام إن مبادرة لا للتعصب ستشمل كل المجالات وتم إقامة الاحتفالية اليوم قبل ساعات من انطلاق مباريات الدوري المصرى لانه ينتشر بصورة اكثر فى المباريات الرياضية ، وكان اطلاق مبادرة لا للتعصب قبل نهائي دورى الابطال كان قرار صائب وهو ما رأيناه فى المباراة بأن مصر هى التى فازت فى النهاية بالبطولة الافريقية.