أولسان هيونداي وفيسل كوبي إلى نصف النهائي

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الدوحة: قاد البرازيلي جونيور نيغاو فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتسجيله ثنائية الفوز 2-صفر على بكين غوان الصيني على ملعب الجنوب في فقاعة الدوحة الصحية الخميس، ليلتقي مع فيسل كوبي الياباني الذي أقصى سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

وبلغ أولسان هيونداي نصف النهائي للمرة الأولى منذ أن توج باللقب عام 2012.

ويقدم أولسان هيونداي مستويات رائعة منذ استكمال المنافسات في الدوحة، حيث حقق اليوم انتصاره السابع تواليًا.

وافتتح نيغاو التسجيل في المباراة التي استُخدم خلالها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" للمرة الاولى في البطولة كما حصل في ذات المراحل في منطقة الغرب، إثر ركلة جزاء تحصّل عليها شخصيًا بعدما لمس المدافع الكوري كيم مين-جاي الكرة بيده، انبرى لها البرازيلي بنجاح (21).

وسجل هدّاف الدوري الكوري الجنوبي الهدف الثاني بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة على يمين الحارس سين هو (42)، مسجلًا هدفه الرابع في البطولة والرقم 30 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفرض بكين غوان هيمنته على المباراة حيث وصلت نسبة الاستحواذ الى 62,8 في المئة وحاول لاعبوه لاسيما عبر البرازيليين ريناتو أوغوستو وفرناندو تجاوز الدفاع الكوري الصلب.

وتعاون البرازيليان مع مواطنهما المهاجم ألان، المعروف سابقا باسم ألان كارفاليو، في أفضل لقطة في اللقاء في الدقيقة 52 الا ان الحارس جو سو-هوك الذي قام بثمانية تصديات في المباراة أبعد محاولة الاخير (52).

وسدد الفريق الصيني 22 تسديدة في المباراة منها 8 على المرمى من دون ان ينجح في هز الشباك مقابل 7 للخصم منها ثلاث بين الخشبات الثلاث جاء منها الهدفان.

وبذلك وصلت افضل مشاركة لبكين غوان في البطولة القارية بقيادة مدربه الفرنسي برونو جينيزيو الى نهايتها بعد ان حقق قبل مباراة اليوم رقمًا قياسيًا في النادي بسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة، إثر تغلبه المفاجئ على أف سي طوكيو الياباني في الدور ثمن النهائي واضعًا حد لسلسة خروج متتالٍ من هذا الدور اعوام 2010، 2013 و2015 ليبلغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

- من يواجه برسيبوليس؟ -

وفي المباراة الثانية، تأهل نادي فيسيل كوبي إلى الدور النصف نهائي عقب فوزه على سوون سامسونغ بلووينغز بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتقدم سوون بلووينغز في الوقت الأصلي عبر هدف بارك سانغ-هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل فيسيل كوبي هدف التعادل عن طريق كيوغو فوروهاشي (40).

وأكمل سوون بلووينغز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم كيم تاي-هوان في الدقيقة 38.

واستمر التعادل حتى انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، فانتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كان في صالح الفريق الياباني.

وكان فيسيل كوبي تصدر المجموعة السابعة في الدور الأول برصيد ست نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 لسوون سامسونغ بلو وينغز الثاني، وغوانغجو إيفرغراند الصيني الثالث، ثم فاز في دور الـ16 على شنغهاي اس آي بي جي الصيني 2-0.

ويقام نصف النهائي في 13 الشهر الحالي.

وتجمعت أندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية لإكمال دور المجموعات ثم مراحل إقصائية من دور واحد خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الأول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح.