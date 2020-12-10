بيراميدز يُعلن شفاء أحمد فتحي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تأكد شفاء أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز من الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح قريباً للغاية من المشاركة في تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن تحول عينة أحمد فتحي من إيجابية إلى سلبية، وشفائه من فيروس كورونا.

وأوضح هاني سعيد أن فتحي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية وبالتالي شفي تماما من الفيروس الذي أصابه خلال الأيام الماضية وخضع بسببه لعزل منزلي خلال فترة تلقي العلاج.

وشدد المدير الرياضي على أن المدافع الدولي من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الطبي لفريق الكرة.

يُذكر أن أحمد فتحي كان قد انتقل إلى صفوف بيراميدز بعد رفض تجديد تعاقده الأهلي، ليحصد بطولة الدوري قبل الرحيل، ويشارك في دوري الأبطال حتى نصف النهائي، قبل أن يفشل في الظهور في النهائي بسبب التوقيع لناديه الجديد.