لحظة بلحظة .. دوندال 1 - 2 أرسنال.. النني يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة دوندالك الأيرلندي وأرسنال الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ودفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بمحمد النني أساسيا في تشكيل الجانرز.

ويبدأ تشكيل أرسنال بالتشكيل التالي: رونارسون، وتشمابرز، ومصطفي، وماري، وسيدريك، ومحمد النني، وويلوك، وميتلاند نيلز، وسميث روي، بيبي، نيكتياه

وضمن أرسنال التأهل لدور الـ32 الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 15 نقطة، فيما يقبع دوندالك في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارة كافة مبارياته.

وتحسم مباراة رابيد فيينا، ومولده المقررة في الوقت ذاته المتأهل الثاني عن المجموعة، حيث جمع مولده 9 نقاط، ورابيد فيينا 6 نقاط.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

انطلقت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح أسطورة الكرة الإيطالي دي روسي الذي توفي صباح اليوم الخميس.

وتقدم آرسنال سريعاً عن طريق لاعبه إدوار نيكيتاه الذي استغل خطأ دفاع دوندالك في الدقيقة 12:

الدقيقة 18: النني يُسجل الهدف الثاني من تسديدة رائعة في مرمى دوندالك .

الدقيقة 22: قلص جوردن فلوريس النتيجة لصالح فريقه دوندالك بهدف أول.

وصلنا للدقيقة 30 ولازال آرسنال متقدم بهدفين مقابل هدف.

الدقيقة 45 وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي آرسنال.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: