نادى الصيد يهنئ شابات مصر في السلة بالتأهل لكأس العالم

هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الصيد المصرى والمدير التنفيذى بالنادي، منتخب مصر لشابات كرة السلة تحت 18 سنة، بعد تحقيق إنجازًا تاريخيا بفوزه ببطولة أفريقيا وفوزه فى المباراة النهائية على منتخب مالى أقوى فرق القارة بنتيجة 68-63 وتأهله لكآس العالم 2021. ببطولة أفريقيا وفوزه فى المباراة النهائية على منتخب مالى أقوى فرق القارة بنتيجة 68-63 وتأهله لكآس العالم 2021. ويضم المنتخب المصري لاعبات نادى الصيد فريدة مسعد وسلمى بهجت ومنة شريف. وأشاد أعضاء مجلس نادي الصيد بالأداء المتميز الذى ظهر عليه اللاعبات خلال البطولة خاصة في لقاء مالي المنتخب الافريقي العنيد.

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