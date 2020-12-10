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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل انطلاق المران المسائي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء

اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها

الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

 

 

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