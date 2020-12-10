قطر تستقبل هالاند في رحلة علاجية..وادارة دورتموند سعيدة!

قال مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الخميس إن ناديه يشعر بالرضا بشأن تعافي إيرلينج هالاند نجم الفريق من إصابته بتمزق عضلي في قطر.

وأكد زورك “كانت رغبة إيرلينج إعادة التأهيل في قطر”.

وأضاف زورك “إنه محاط بالعديد من الخبراء الذين على اتصال وثيق بأطبائنا. لهذا السبب منحناه الإذن. إنه يحرز تقدما بالفعل”.

وأثار اللاعب النرويجي 20/ عامًا/ مفاجأة أمس الأربعاء بعدما كشف على مواقع التواصل الإجتماعي عن ظهوره في قطر للتعافي من الإصابة، التي تسببت في غيابه عن الملاعب منذ بداية الشهر الحالي، لكن من المقرر أن يعود لدورتموند قبل عطلة أعياد الميلاد (كريسماس).

ولم يكن زورك قلقا أيضًا بشأن احتمال إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد، حيث قال “نحن نفترض أنه سيلتزم بقواعد النظافة هناك”.

ويعاني دورتموند من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث حقق فوزًا وحيدًا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، ليحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، بعد مرور عشر مراحل على انطلاق المسابقة هذا الموسم.

ويستعد دورتموند لملاقاة ضيفه شتوتجارت بعد غد السبت في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.