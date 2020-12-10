أجايي خارج حسابات موسيماني في مباراة الاهلي ومصر المقاصة

أعلن النادي الأهلي أن جناحه النيجيري جونيور أجايي بات خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة الفريق الأحمر أمام ضيفه مصر المقاصة يوم الأحد القادم في بداية حملته للدفاع عن لقب الدوري المصري، الذي توج به في المواسم الخمسة الأخيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه اليوم الخميس أن أجايي، سيغيب عن الفريق بسبب استمرار معاناته من الإصابة في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال فوز الفريق 2 / 1 على منافسه العتيد الزمالك المصري في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي.

وأضاف عبدالحفيظ “أجايي يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في الكاحل”، مشيرًا إلى أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا من أجل العودة للملاعب.

كانت الإصابة قد تسببت في غياب أجايي عن تتويج الأهلي بلقب كأس مصر يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه بركلات الترجيح على طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة.