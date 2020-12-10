كيميتش يسعى للاعتزال بين صفوف بايرن ميونخ

أعرب جوشوا كيميش مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني عن أمله في تشكيل حقبة جديدة مع النادي البافاري الآن، تتسم بـ”التميز والقوة مرة أخرى”.

وصرح كيميش لمجلة (شتيرن) الألمانية الأسبوعية، في عددها الذي يصدر بعد غد السبت “نريد تشكيل حقبة. فريقنا مميز وقوي مرة أخرى. (الوصول) إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ينبغي أن يظل الحد الأدنى لأهدافنا”.

تشكل الانتصارات الأخيرة التي حققها بايرن، الذي توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) هذا العام، أهمية خاصة بالنسبة لكيميش خاصة بسبب غياب الجماهير عن الملاعب.

وقال كيميش “في ظل عدم وجود الجماهير في المدرجات، فمن المُهم حقًا أن تدفع نفسك للأمام داخل الفريق. عندما يتعلق الأمر بالرياضة البحتة من خلال وجود فريقين فقط داخل الملعب ولا شيء آخر فإن اللقب بالتأكيد يصبح أكثر صدقًا”.

وأوضح كيميش 25/ عامًا/ “من ناحية أخرى، فإن الجماهير عامل نشط للغاية في اللعبة، لكنهم للأسف لم يصبحوا موجودين. نحن نفتقدهم لأنهم يكملون الشعور العام للاعبين أيضًا”.

وأشار نجم بايرن “الجماهير مثل مكبرات الصوت، يمكنهم توليد ضغوط هائلة أو أن يكونوا مصدر إلهام”.

وتطرق كيميش للحديث عن المنتخب الألماني، الذي تلقى خسارة موجعة صفر / 6 أمام نظيره الإسباني الشهر الماضي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال اللاعب الألماني “الوضع (في منتخب ألمانيا) مشابه جدًا للوضع في بايرن قبل عام. اللاعبون الأكفاء موجودون، نحن مسؤولون عن عروض المنتخب على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن”.

في نوفمبر 2019، تعرض بايرن لهزيمة قاسية 1 / 5 أمام آينتراخت فرانكفورت، حيث تسببت في رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وتعيين هانز فليك خلفًا له، ليبدأ عهدًا رائعًا جديدًا مع الفريق.

ويحاول كيميش التعافي حاليًا من الجراحة التي أجراها مؤخرًا في الركبة، وتسببت في ابتعاده عن الملاعب.