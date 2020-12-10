HESPRESS | كورونا تعود لاجتياح صفوف الرجاء المغربي قبل مواجهة سريع وادي زم

كشف موقع Hespress المغربي عن خبر غير سار لعشاق نادي الرجاء البيضاوي قبل مباراة الفريق الأولى على ملعب مركب محمد الخامس في الدوري المغربي للمحترفين Inwi، مساء اليوم الخميس، يتعلق بوجود 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف حامل لقب البطولة المحلية، وذلك بعد إجراء مسحة جديدة مساء أمس الاربعاء.

وبحسب مصادر خاصة من Hespress فإن نادي الرجاء الرياضي اكتشف إصابة 9 لاعبين من الفئات العمرية إثر إجراء مسحة طبية بعد اكتشاف إصابة لاعب في وقت سابق بفيروس كورونا، كما أكدت مصادر هسبريس إصابة عضو في إدارة النادي بفيروس كورونا جنبًا إلى جنب تسعة لاعبين.

ومن حسن حظ المدير الفني جمال السلامي أصيب فقط “عمر بوطيب ومحمد الدويك” من التشكيلة الرئيسية بالفيروس هذا الأسبوع.

وختم تقرير موقع هسبرس قائلاً “أعلن النادي البيضاوي أن اللاعبين المصابين يخضعون للعلاج والرعاية الصحية اللازمة كما أن مركز التكوين التابع للفئات العمرية قد تقرر إغلاقه إلى وقت لاحق تفادياً لتفشي الفيروس في صفوف بقية أعضاء مركز التكوين”.