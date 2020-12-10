الامارات | تعثر جديد للعين.. وعجمان ينتزع نقطة ثمينة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر جديد للعين.. وعجمان ينتزع نقطة ثمينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل ثمن استمراره في عدم الثبات على تشكيلة واحدة وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق عجمان في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وبهذا استمرت سلسلة النتائج المتراجعة والمخيبة لأصحاب الأرض بعد أيام من وداع كأس رئيس الدولة من الدور الأول على يد ذات المنافس.

ولم يكتف المدرب بالتغيرات التي طرأت على تشكيلته منذ البداية، إذ أكمل تبديلاته الخمسة خلال اللقاء لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي، وكان واضحاً غياب الانسجام بين اللاعبين على الرغم من وجود محاولات فردية من اللاعبين أنفسهم لإثبات قدراتهم وبالأخص المهاجم ويلسون ادواردو الذي ظهر بشكل جيد لكن حارس عجمان علي الحوسني كان بالمرصاد لكل محاولاته.

والتعادل هو الثالث لفريق العين في مسابقة الدوري من أصل 9 لقاءات إذ فاز في 4 مواجهات وخسر في مناسبتين ليرفع بذلك «الزعيم» نقاطه إلى 15 نقطة، فيما وضع «البرتقالي» النقطة الثالثة في رصيده، ويعد التعادل هو السابع للمدرب بيدرو إيمانويل في مسيرته مع الفريق الذي تولى تدريبه في يناير الماضي، إذ خاض 30 لقاء بما فيها لقاء الأمس إذ فاز في 13 لقاء وخسر 10 مواجهات.

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