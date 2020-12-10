شكرا لقرائتكم خبر عن راموس بعد الفوز على مونشنجلادباخ: ريال مدريد لايقهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيرجو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، إن فريقه استحق الفوز على مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "ماركا"، أضاف المدافع الإسباني، ريال مدريد لايقهر، نحن نقاتل بكل قوة هذا الموسم من أجل عودة دوري أبطال أوروبا لدولاب النادي الملكي. وفاز ريال مدريد على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0، أمس الأربعاء، سجلهما مهاجمه كريم بنزيما، في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليحسم تأهله لثمن النهائي.