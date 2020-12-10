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صاروخ نيمار يقترب من حصد جائزة الأفضل في التشامبيونزليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأهداف الأربعة المرشحة لجائزة هدف الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهم، هدف الإسباني أنجيلينو، جناح لايبزيج، في شباك مانشستر يونايتد، وهدف الفرنسي جيوليس كوندي، مدافع إشبيلية، في شباك رين، وهدف الأمريكي وستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، في شباك ، وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، في شباك باشاك شهير.

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