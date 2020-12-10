شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاءً للتنافس الشريف.. بيراميدز يهنئ الأهلي بطل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على تهنئة الأهلي بفوزه ببطولة دوري we المصري، الموسم الماضي، كما تمنى التوفيق للفرق الأربعة المشاركة في بطولات أفريقيا، وكافة الفرق لأداء موسم يليق بكرة القدم المصرية.

وخلال بيان رسمي نشره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيه: «ساعات ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية، نتشرف بأن نشارك في صناعته والمنافسة على ألقابه، مع إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب، ومع تلك المناسبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كافة ربوع المحروسة، والمتابعون من كل أرجاء المنطقة العربية والعالم أجمع، فإننا وكافة منظومة العمل بنادي بيراميدز لكرة القدم، نتقدم بخالص التهنئة لبطل الدوري المصري وكأس مصر بالموسم المنقضي.. النادي الأهلي».

وأضاف البيان: «نبارك لأنفسنا وكافة صُناع كرة القدم في مصر قبل أن نبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبيه وجماهيره العظيمة، على الصعود للمنافسة في كأس العالم للأندية بعد النجاح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد بطولة رائعة اختتمها بالفوز على نادي الزمالك في مباراة تاريخية للقارة الأفريقية، كان عنوانها المجد والشرف للكرة المصرية».

وتابع: «نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية وتحقيق لقب السوبر الأفريقي، كما نتمنى التوفيق للأندية الأربعة التي تتشارك راية جمهورية مصر العربية في بطولات أفريقيا هذا العام، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية المصرية في الموسم الجديد لتقديم أفضل أداء يعبر عن قيمة وعظمة الرياضة وكرة القدم في مصرنا الحبيبة»

وأتم: «نحن في نادي بيراميدز، نعدكم وكافة محبي الكرة الجميلة أن ننافس بكل قوة ونزاهة للحصول على كافة ألقاب الموسم الجديد في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب».