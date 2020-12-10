شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لأحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تحول عينة أحمد فتحي المدافع الدولي، من إيجابية إلى سلبية، وشفائه من فيروس كورونا.
أوضح هاني سعيد أن فتحي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية وبالتالي شفي تماما من الفيروس الذي أصابه خلال الأيام الماضية وخضع بسببه لعزل منزلي.
شدد المدير الرياضي على أن المدافع الدولي من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الطبي لفريق الكرة.
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