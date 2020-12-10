شكرا لقرائتكم خبر عن الشطرنج العربي ينظم 16 بطولة للفئات العمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة المرحلة النهائية لبطولة العرب للفئات العمرية للشطرنج للذكور والإناث بمشاركة 640 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات السنية تحت 6 و8 و10 12و14و16و18و20 سنة من 20 دولة عربية.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج أن الاتحاد العربي بتنظيمه للمرحلة النهائية لهذه البطولات على يومي الجمعة والسبت يكون قد استكمل تنظيم جميع بطولاته المقررة في أجندة عام 2020 رغم ظروف جائحة كورونا وتداعياتها على جميع أنحاء العالم، حيث نظمت هذه البطولة العربية التي تضم 16 فئة خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر 2020 على الأونلاين وعلى مراحلتين تمهيدية ونهائية.

وقال حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج إن الاتحاد العربي اعتمد تنظيم البطولة ووجه الدعوة منذ ثلاثة أسابيع لجميع الاتحادات العربية للمشاركة فيها، كما قرر الاتحاد الاستعانة بالحكام العرب من كافة البلدان العربية في كافة الفئات نظراً لكبر حجم البطولة والتي تقام بمشاركة جميع البلدان العربية ولـ16 فئة من الذكور والإناث واعتمد الاتحاد لها جوائز قدرها 8400 دولار للفائزين الثلاثة الأوائل لكل فئة.

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