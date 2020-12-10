شكرا لقرائتكم خبر عن جاني: استضافة معسكر الشباب تؤكد دعم الاتحاد المستمر للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

اعتلى البطائح صدارة دوري الصالات بعد فوزه على الشارقة بهدفين نظيفين رافعاً رصيده إلى 10 نقاط من 3 مباريات وتجمد الشارقة في نقطة واحدة، وانتهت مباراة دبا الحصن والظفرة بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من النسخة الـ 12 من دوري كرة قدم الصالات، وهو أول تعادل سلبي في الدوري حتى الآن ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 7 نقاط والظفرة إلى 3 نقاط.

وقال عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، تعليقاً على مبادرة اتحاد الكرة باحتضان التجمع الأول لمنتخب الشباب في فندق وصالة الاتحاد، خلال الفترة من 13 ولغاية 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري: «هذا ليس غريباً على اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وإخوانه الأعضاء، فالتعاون قائم، والاتحاد يدعم اللعبة التي يرعاها مجلس الشارقة الرياضي بصورة ممتازة منذ إشهارها إلى أن وصلت هذه المكانة الكبيرة من الانتشار والتطور».

وأضاف عبدالملك: «الاستراتيجية الجديدة لإعداد المنتخبات تتمثل في تجمعات ومعسكرات طويلة المدى؛ كي تكون منتخبات الشباب والرجال في كامل الجاهزية للاستحقاقات القادمة، ونطمح لتقديم الأفضل على مستوى الأداء والنتائج على الصعيد الدولي؛ لذلك نركز على الإعداد المبكر عبر البرامج الطموحة التي وضعتها اللجنة لتجهيز المنتخبات، بطبيعة الحال اتحاد الكرة لا يألو جهداً في دعم المنتخبات الوطنية كما عوّدنا دائماً، ونبشر أبناء اللعبة بأن القادم سيكون أفضل».

وأكد شهاب العوضي، أمين سر اللجنة التنفيذية، وخميس الشامسي، مشرف المنتخبات الوطنية، اكتمال كافة التحضيرات المتعلقة بمعسكر منتخب شباب الصالات في اتحاد الكرة، على أن يشارك في التجمع الأول في مقر الاتحاد بالخوانيج 20 لاعباً صباح الأحد المقبل، وهذا المعسكر هو الأول لمنتخب الشباب بإشراف المدرب عبدالرؤوف عمر المرزوقي وطاقمه المساعد، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباراة ودية مع خورفكان، وفي نفس الوقت هناك ورشة تطويرية لمدربي فرق الشباب عبر تطبيق «زووم» مع محاضرين من الاتحاد الآسيوي، أبرزهم المحاضر الكويتي النخبة عيسى فلاح السعدون.