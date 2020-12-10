شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد القرقاوي وقائمته لقيادة اتحاد السلة حتى 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمدت لجنة انتخابات اتحاد كرة السلة برئاسة محمد صالح آل علي، قائمة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة للدورة الجديدة 2020-2024، برئاسة اللواء «م» إسماعيل عبد الله القرقاوي، مرشح نادي شباب الأهلي، وتضم قائمته 9 أعضاء، علاوة على عضوين اثنين احتياطيين، علماً أن قائمة القرقاوي هي الوحيدة التي تقدمت للترشح، ما يعني فوزه وقائمته لتتولى الإدارة الجديدة قيادة دفة اللعبة خلال السنوات الأربع القادمة، فيما ستعتمد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة فوز القرقاوي وقائمته في اجتماعها الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتضم قائمة القرقاوي الأعضاء: علي حسن الحجي الأميري مرشح البطائح، وحمدان سعيد سالم البدال الزعابي مرشح الجزيرة، وعبد اللطيف ناصر الفردان النعيمي مرشح الشارقة، والعنصر النسائي ميثاء مصبح سالم مصبح بن ضاوي مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومنصور أحمد يوسف الهاشمي مرشح نادي العين، وفريد محمد نور محمد القيواني مرشح النصر، ومحمد عبدالله أحمد الحاج مرشح الوصل، وسالم راشد سالم المطوع النقبي مرشح خورفكان، أمّا العضوان الاحتياطيان فهما علي حسين علي محمد الحمادي «احتياطي أول»، ومحمد عبد الحميد إبراهيم الحوسني «احتياطي ثانٍ».

وفي سياق متصل، خاطب اتحاد كرة السلة الأندية بدعوتها لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، استناداً إلى المادة 26 من لائحة الانتخابات، والتي نصّت على أن تقوم لجنة الانتخابات من خلال الأمانة العامة للاتحاد بتوجيه الدعوة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية؛ لحضور احتماع الجمعية العمومية الانتخابية قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، مصحوية بالقوائم الانتخابية المعتمدة من لجنة الانتخابات.

على جانب آخر، ألحق فريق نادي بني ياس بنادي العين الهزيمة السابعة على التوالي بنتيجة 81-58 في دوري الإمارات لكرة السلة لفئة الرجال، فيما تتواصل الجمعة منافسات الدوري العام لكرة السلة للسيدات، بإقامة مباراتين تجمع الأولى نادي الشارقة للمرأة - فرع الشرقية، مع نادي الشارقة للمرأة، على صالة نادي الشارقة للمرأة بالمنطقة الوسطى، الذي سيلتقي فريقه أيضاً مع ضيفه سيدات النصر.