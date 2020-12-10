شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث مع ثلاثية التاريخية.. وحساب الأهلى: "صورة تحمل الكثير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكانة كبيرة يحظى بها "عم حارث"، عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، فى قلوب الأهلاوية بصفة خاصة، وهى المكانة الىي تظهر مع كل إنجاز يحققه النادى، ويحتفى به نجوم الفريق مع كل بطولة، وهو ما تكرر مؤخراً مع الحساب الرسمي للقلعة الحمراء ونشر صورة له احتفاء بالثلاثية وعلق بعبارة: "صورة تحمل الكثير"، ويظهر خلالها بصحبة درع الدورع وكأس بطولة أفريقيا أبطال الدورى، بالإضافة إلى كأس مصر.



عم حارث

وأكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، فى وقت سابق، أنه لا يمكن أن يرحل من الأهلي حتى لو حصل على عرض بـ 40 مليون جنيه قائلاً، "عمرى ما هسيب الأهلى"، وقال عم حارث فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قناة اون سبورت 2: "حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن".

وكشف أشهر عامل غرفة ملابس في الكرة المصرية، أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى و هو فى عمر 12 عاماً وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها.

وتغنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا بـ"عم حارث" عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى عقب تتويج القلعة الحمراء بدورى الأبطال الأفريقى، ونشرت الصفحة صورة له وعلقت قائلة: "قضى عامل غرفة ملابس الأهلى عم حارث 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن، حمل دورى أبطال أفريقيا 9 مرات، أكثر من أي شخص في التاريخ".

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